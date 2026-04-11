Brand op balkon zorgt voor schade in woning Bankastraat

Op het balkon van een woning aan de Bankastraat in de Indische Buurt heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 18.20 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Buren hadden de melding gedaan; zij zagen het vuur en de rook”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema. “Toen wij bij de woning arriveerden, was de brand al onder controle. De bewoners bleken niet thuis te zijn. Wij hebben op het balkon een controle uitgevoerd, maar de woning is door de brand wel beschadigd geraakt.”

Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend; daar wordt onderzoek naar gedaan. Mollema roemt het optreden van de buurtbewoners. Door hun alerte reactie is mogelijk erger voorkomen.