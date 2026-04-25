Brand in meterkast woning Javalaan snel onder controle

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Javalaan in de Indische Buurt heeft zaterdagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 13.30 uur binnen bij de hulpdiensten, waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Door nog onbekende oorzaak was er brand ontstaan in de meterkast van de woning”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Wij hebben de situatie snel onder controle kunnen brengen. Daarna hebben we de woning geventileerd en een controle uitgevoerd op de aanwezigheid van koolmonoxide (CO). Vervolgens is de woningstichting geïnformeerd; zij gaan de bewoners ondersteunen bij het verhelpen van de schade.”

Hoe de brand precies onder controle is gebracht, kon de woordvoerder nog niet zeggen. “Dat hangt ervan af of de meterkast wel of niet onder spanning stond. Als er nog spanning op staat, is blussen met water geen goed idee, omdat water elektriciteit geleidt. Om gevaar te voorkomen, wordt er in zulke gevallen vaak gebruikgemaakt van koolzuursneeuw. Of dat hier ook is gebeurd, is op dit moment niet bekend.”