Brand bij jongerenhangplek in Oosterhoogebrug snel geblust

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een hangplek voor jongeren in de wijk Oosterhoogebrug heeft dinsdagavond een forse brand gewoed. Het vuur ontstond bij een hangplek nabij een basketbalveld.

De melding kwam rond 18.30 uur binnen bij de meldkamer, waarna de brandweer met één tankautospuit uitrukte naar de locatie tussen de ringweg en de Damsterwaard. “Het gaat om een forse brand”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind. “Het vuur woedde in het struikgewas en de bosschages bij de hangplek.” De brandweer was snel ter plaatse en wist de vlammen met één straal hogedruk snel te doven.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Omdat de brand ontstond bij een ontmoetingsplek, doet de politie onderzoek naar de toedracht.