Bragi struint kringlopen af voor barokopera: “Het wordt een show waarbij we Dido en Aeneas tot leven brengen”

Tijdens het concert treedt men in kostuum op. Foto: Rein de Vries

In meerdere opzichten gaat het concert van het Groninger Studenten Muziekgezelschap Bragi komende vrijdag een bijzonder optreden worden. Behalve dat men een barokopera gaat spelen, zullen er ook allerlei bijzondere kostuums gedragen worden. Een gesprek met voorzitter Mak Cats van Bragi.

Mak, jullie omschrijven het als een bijzonder concert…

“Dat klopt. Het wijkt op verschillende manieren af van wat we normaal doen. In december hadden we ons winterconcert waarbij we werken van Brahms en Poulenc hebben gespeeld. Straks in de zomer gaan we een werk van Mozart spelen. Deze concerten hebben als overeenkomst: de dirigent komt op, het boek gaat open, de stukken worden gespeeld, het boek met partituren gaat dicht en hopelijk volgt er dan een mooi applaus. Maar bij het stuk dat we nu gaan spelen: dat is show. We gaan een dramaverhaal vertellen waarbij er ook speciale kostuums gedragen worden. Daarmee is het heel wat anders dan wat we normaal doen.”

Jullie gaan het stuk Dido en Aeneas spelen…

“Het is een kameropera van de Britse componist Henry Purcell. Het gaat over Aeneas die Troje is ontvlucht en in Carthago arriveert. Op het paleis wordt hij ontvangen door koningin Dido, die gevoelens voor hem ontwikkelt. Ondertussen is er een tovenares met een gevolg van heksen die de koningin haten omdat het haar goed gaat en zij dit geluk willen verstoren. Ze wekken een grote storm op waarbij Aeneas wordt afgezonderd van Dido. Een vertrouwde elf, vermomd als de god Mercurius, spoort Aeneas aan naar Italië te vertrekken; Jupiter zou hem dat bevelen. Aeneas is namelijk op weg om een nieuwe stad te stichten: Rome. Aeneas aanvaardt deze opdracht, waarna de tovenaressen de overwinning vieren. Uiteindelijk is het verhaal gebaseerd op het epos Aeneis van de Romeinse dichter Vergilius.”

Het is dus als het ware echt een verhaal dat verteld wordt…

“Ja, wat voor ons ook reden is om het mooi aan te kleden. We hebben kostuums verzameld en de koorleden op het podium krijgen solistische rolletjes. Vaak gaat het om kleine rolletjes, maar de rollen van Dido en Aeneas zijn groter. Dus het gaat een mooi lopend verhaal worden, waarbij er naast de muziek op het podium ook genoeg te zien valt.”

Over de kostuums: zijn jullie stad en land afgegaan?

“Eigenlijk is dat een heel mooi verhaal. Het is namelijk ad hoc bij elkaar verzameld. Maar wat het mooie is: iedereen ging hier achter staan. Het was niet het bestuur van de vereniging dat dit mogelijk maakte, nee, de leden zelf zijn ermee aan de slag gegaan om er het beste van te maken. Ik weet bijvoorbeeld dat men kringloopwinkels is afgegaan, dat er onderling vragen zijn gesteld of iemand een bepaalde kleur broek of jurk had. En of er ook iemand was die een habijt of pij had. Uiteindelijk is men ook met een naaimachine aan de slag geweest om kleding passend te maken. En dat is niet het enige. Ook zijn leden met het decor aan de slag gegaan. Iemand heeft bijvoorbeeld twee grote deurposten in elkaar gezet zodat er hele logische plekken ontstaan voor personages om het podium op en af te gaan. Dus je kunt echt zeggen dat dit project gedragen wordt door leden van het koor zelf.”

In december hadden jullie je winterconcert. We zijn nu begin april. Ik kan me voorstellen dat er ontzettend hard is gewerkt?

“Dat is een hele juiste constatering. In januari hebben we daarbij ook last gehad van winterse ongemakken. Door de sneeuw en ijzel moesten we een aantal repetities afgelasten. Sindsdien zijn we druk bezig waarbij koor en ensemble oefenen. Het koor oefent op maandag en het ensemble is op woensdag actief. Het ensemble bestaat uit vier strijkers uit ons orkest aangevuld met een klavecimbel. Speciaal voor dit concert hebben we dit instrument, een echt barokinstrument dat past bij de tijd waarin het stuk geschreven werd, toegevoegd. Een ander opmerkelijk detail is dat de koorleden de teksten uit hun hoofd moeten leren.”

Dus dit stuk is in heel veel opzichten een uitdaging?

“Het is heel anders dan wat we normaal doen. Bij welke akte loop je het podium op, kostuumsveranderingen, maar dus ook inderdaad teksten uit je hoofd leren. Is het daarmee ook een moeilijk stuk? Nee. Het stuk is geschreven voor een Boarding School for Young Gentlewomen in Engeland. Dat is naar alle waarschijnlijkheid ook de verklaring waarom deze opera nauwelijks mannenrollen bevat. Het is dus geschreven voor jonge mensen met de gedachte dat zij het konden uitvoeren. Daarom is dit een stuk dat door professionals, maar ook heel graag door amateurs wordt uitgevoerd. Overigens gaan we het publiek zo goed mogelijk meenemen. Ik weet niet of je wel eens een voorstelling van de Nationale Opera in Amsterdam hebt bezocht: op een scherm kun je meelezen met wat er gezongen wordt. Dat gaan wij ook doen tijdens onze voorstelling.”

Zijn jullie er al klaar voor?

“Afgelopen maandag hebben we een repetitiedag gedaan met een eerste generale. Dat ging al heel goed. Wel zijn we een aantal dingetjes tegengekomen die we nog willen verbeteren. Komende dinsdag vindt er een tweede generale plaats. Wat trouwens heel prettig is, is dat het concert plaatsvindt in de Oosterkerk, wat ook onze repetitieruimte is. Meestal zitten we met concerten op andere locaties. Maar dit werkt heel goed: qua op- en aflopen is de ruimte ideaal. En qua podiumonderdelen kunnen we alles in de kerk laten staan. De samenwerking met de koster van de kerk is erg prettig.”

Hoe loopt het met de voorverkoop?

“Het gaat heel goed. We hebben op dit moment zo’n 150 kaartjes verkocht. Er is ruimte voor 300 mensen. Wat we vaak zien is dat mensen op het allerlaatste moment nog een kaartje proberen te bemachtigen. Dus dat we nu al voor de helft vol zitten, dat is een heel mooi gegeven. En er is dus ook nog ruimte. Zowel online via onze website kan er een kaartje gekocht worden, maar het kan ook aan de deur. Wat daarnaast ook leuk is om te vertellen: volgende week zondag treden we op in het Heymanscentrum aan de Henri Dunantlaan. Het is heel mooi om ook voor deze groep inwoners op te kunnen treden. Deze bewoners zien vaak door beperkingen hun wereld kleiner worden. Daarom is het heel mooi dat we hen iets kunnen geven. Wij doen dat overigens vaker. Vaak op ad-hocbasis, bijvoorbeeld tijdens Kerstmis als ons kerstkoor Beatrixoord en het UMCG bezoekt. Maar dit is een groter concert. En dat geeft veel voldoening.”

Het concert vindt plaats in de Oosterkerk aan de E. Thomassen à Thuessinklaan en begint komende vrijdag om 20.15 uur. De deuren gaan open om 19.45 uur. Meer informatie is te vinden op de website van Bragi.

Om een indruk te krijgen van de opera hieronder de versie van Kamerkoor Reykur en het Kunstorkest met concertmeester Hans Lub onder leiding van dirigent Catelijn van Berkel: