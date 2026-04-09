Bouw nieuwe school in Woltersum van start: “Er zat nog een uil in de boom die rust nodig had”

Het is een hele happening in het dorpshuis van Woltersum. Het is niet de lokale bingoclub die bij elkaar komt, maar leerlingen van OBS De Huifkar, ouders en andere genodigden. De kinderen zitten aandachtig te luisteren naar ‘juf’ Dieta. Ouders, genodigden en betrokken staan aan de statafels achter de leerlingen en luisteren mee. Dit alles om te vieren dat de bouw van hun nieuwe school eindelijk kan beginnen.

De oude school stamt uit de jaren 50. “Ik heb er ook nog op gezeten,” vertelt locatieleider Dieta Strijker. Het pand heeft dus wel zijn beste tijd gehad. Zelfs Sem uit groep vijf ziet dit in. Zijn lokaal zit aan de achterkant van het gebouw, aangrenzend aan het bos. Daardoor is het er al donker, maar soms valt de elektriciteit ook nog eens uit. “Dan zitten we echt in het donker,” vertelt hij.

Het heeft even geduurd maar nu kunnen de bouwvakkers toch echt los. “Er zat nog een uil in de boom die rust nodig had,” zegt Strijker. De start van het project wordt feestelijk geopend. De eer is aan wethouder Inge Jongman en de leerlingen. De kinderen worden het grasveld op gestuurd om op zoek te gaan naar het gereedschap van de bouwvakkers. In een van de kleine kartonnen huisjes die op het grasveld zijn verstopt. Sem uit groep vijf is de gelukkige. Hij vindt het huisje met de sleutel die overhandigd dient te worden aan de wethouder.

Een hele eer, dat ziet zelfs Sem. “Het is leuk, maar ook spannend. Allemaal mensen kijken naar je.” Dieta Strijker is voornamelijk blij dat de nieuwe school wat ruimer wordt. “Dan kunnen kinderen ook een stil plekje voor zichzelf zoeken.” Sem is vooral bezig met hoe het plein eruit gaat zien. Op het huidige plein staat een pannakooi waar hij in voetbalt. “Ik hoop dat die ook mee gaat. Net als de schommels”, zegt de bovenbouwer van OBS de Huifkar.