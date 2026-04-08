Bouw nieuw wooncomplex aan Oosterhamrikkade officieel van start

Wethouder Philip Broeksma gaf woensdagmiddag het officiele startsein van de bouw van het nieuwe wooncomplex ‘O-kade’ aan de Oosterhamrikkade.

Broeksma deed dat door aarde in de put van een funderingsconstructie te scheppen. De bouw aan de Oosterhamrikkade was eind maart al begonnen. Het project bestaat uit 81 koopwoningen, waaronder appartementen, maisonnettes, penthouses en rijwoningen. De woningen komen in twee hofjes. De oplevering wordt verwacht tegen het einde van 2027.

De planning voor O-kade kende de afgelopen jaren vertraging. Een eerder ontwerp met 67 woningen kreeg geen vergunning van de gemeente, omdat het niet voldeed aan de eisen. Daarna werd het plan aangepast. In de nieuwe opzet kwamen meer appartementen, waardoor het totaal aantal woningen steeg naar 81.

Die zijn inmiddels in de verkoop. Daarbij ontstond in november ophef, omdat geïnteresseerden bij een deel van de woningen konden overbieden. Dat is ongebruikelijk bij nieuwbouw. De gemeente liet weten die werkwijze niet te kunnen tegenhouden, maar noemde het wel onwenselijk en wilde hierover in gesprek met de ontwikkelaar.