Grote Markt vol met rijksambtenaren tijdens bijeenkomst op landelijke stakingsdag (update)

Rijksambtenaren in heel Nederland leggen deze dinsdag een heel etmaal het werk neer. In Groningen kwamen stakende ambtenaren dinsdagochtend bij elkaar op de Grote Markt.

De staking, georganiseerd door FNV, CNV, AC Rijksvakbonden en CMHF Overheid, is een protest tegen de zogeheten nullijn voor rijksambtenaren. De medewerkers van de Rijksoverheid krijgen daardoor geen loonsverhoging dit jaar en dus ook geen compensatie voor de inflatie. Daardoor gaan medewerkers in koopkracht achteruit, stellen de vakbonden. De bonden stellen dat vooral uitvoeringsorganisaties te maken hebben met personeelstekorten en hoge werkdruk en wijzen erop dat de loonstop het werk minder aantrekkelijk maakt.

In februari en maart waren er ook al stakingen, onder meer bij DUO in Stad. In februari namen medewerkers twee keer allemaal tegelijkertijd pauze, waardoor de uitvoeringsdienst voor het onderwijs enige tijd volledig onbereikbaar was via de telefoon. De staking van deze dinsdag is de meest grootschalige tot nu toe, omdat het het kabinet vast blijft houden aan de nullijn. Ook heeft de Tweede Kamer recent een voorstel verworpen om de loonstop te stoppen.

Omdat onder meer in het ‘cruiseschip’ (het DUO-gebouw aan de Kempkensberg) vandaag niet wordt gewerkt door de stakende rijksmedewerkers, zijn de Belastingtelefoon en DUO mogelijk minder goed bereikbaar. Ook ligt het werk stil bij inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en bij de Rijksschoonmaakorganisatie, waardoor overheidsgebouwen minder worden schoongemaakt.