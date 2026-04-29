Bij deze 27 verkeerslichten in Stad krijg je sneller groen licht met deze app

Fietsers in Groningen kunnen vanaf nu sneller groen licht krijgen bij 27 slimme verkeerslichten in de gemeente, als ze de app ‘Da’s zo gefietst’ gebruiken. Om welke verkeerslichten het gaat, kan je vinden op deze kaart.

De functie voor sneller groen werkte een tijd lang niet, maar is sinds dinsdag weer actief. De app maakt onderweg automatisch contact met slimme verkeerslichten, ook wel iVRI’s genoemd. Wanneer een fietser een kruispunt nadert waar deze verkeerslichten staan, maakt de app tijdelijk en anoniem contact met het verkeerslicht.

Daardoor kunnen deze lichten eerder op groen springen als een fietser nadert. De fietser hoeft daar niets voor te doen en kan de aandacht op de weg houden. De app herkent automatisch wanneer iemand fietst en geeft onderweg geen meldingen, zodat de gebruiker niet wordt afgeleid. Fietsers krijgen niet altijd meteen groen. De slimme verkeerslichten houden ook rekening met andere weggebruikers, zoals ambulances en het openbaar vervoer, en met de doorstroming van het verkeer.

De app moet mensen stimuleren om vaker korte afstanden te fietsen, onder meer met uitdagingen en beloningen. Er worden geen ritgegevens gedeeld. In de app kunnen gebruikers achteraf wel zien bij welke kruispunten ze eerder groen kregen.