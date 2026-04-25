Beveiligers gewond bij winkeldiefstal parfumerie binnenstad, twee personen aangehouden

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een winkeldiefstal in een parfumerie aan de Guldenstraat zijn zaterdag aan het einde van de middag meerdere beveiligingsmedewerkers gewond geraakt. Twee verdachten konden worden aangehouden. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het voorval vond plaats rond 16.45 uur. Op videobeelden, die gemaakt zijn op de hoek van de Guldenstraat met de Zwanestraat en die met de redactie van OOG zijn gedeeld, is te zien hoe twee personen zich uit de voeten maken. Na een korte zoektocht konden zij in de Peperstraat worden aangehouden. “Er was veel politie op de been”, vertelt Wind. “Agenten hebben de beide mannen gefouilleerd, waarna ze voor verder onderzoek zijn overgebracht naar het politiebureau.”

In de Guldenstraat arriveerden ondertussen twee ambulances en een voertuig van de Officier van Dienst Geneeskundig (OVD-G). “Er zou bij de diefstal flink gevochten zijn, waarbij verschillende beveiligers gewond zijn geraakt”, aldus Wind. Ambulancepersoneel heeft de slachtoffers ter plaatse behandeld; niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van de diefstal en de daaropvolgende vechtpartij.