Bestaande koopwoningen in Groningen op één na grootste prijsstijgers van Nederland

De prijzen van bestaande koopwoningen in Groningen zijn in het eerste kwartaal van dit jaar weer flink gestegen.

Ten opzichte van een jaar eerder waren woningen in de provincie 7,2 procent duurder, blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Dat is duidelijk hoger dan het landelijke gemiddelde van 5,2 procent. Alleen in Drenthe was de prijsstijging groter. Daar gingen de prijzen met 8,2 procent omhoog, het hoogste van Nederland.

Ook het aantal woningverkopen in Groningen lag hoog. In totaal werden er 10,1 procent meer woningen verkocht dan een jaar eerder. Daarmee staat Groningen op de derde plek van alle provincies. Alleen in Utrecht (14,2 procent) en Overijssel (13,4 procent) lag de groei hoger. Gemiddeld steeg het aantal woningtransacties in Nederland met 8,7 procent. In Fryslân was juist een daling te zien van 2,1 procent.