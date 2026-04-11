Beeldbepalende kastanjeboom in Boeremapark Haren wordt gekapt vanwege kastanjeziekte

Een beeldbepalende kastanjeboom in het Boeremapark in Haren gaat gekapt worden. Dat heeft de gemeente afgelopen week bekendgemaakt. Op sociale media reageren omwonenden geschokt en vragen zij zich af of er werkelijk geen andere manieren bestaan om de boom te redden.

“Tot onze grote schrik zat er afgelopen week ineens een rood-wit lint om de monumentale kastanjeboom in het park”, schrijft de stichting achter het Boeremapark op sociale media. “Hierop staat te lezen dat de boom wordt verwijderd in verband met de kastanjeziekte.” Uit het gemeenteblad blijkt dat de gemeente toestemming heeft verleend voor het per direct vellen van twintig bomen verspreid over de stad, Hoogkerk en Haren. De boom in het Boeremapark staat geregistreerd onder de locatie Parkweg 48.

Dodelijke bacterie

De kastanjeziekte, officieel de kastanjebloedingsziekte, is een ernstige en vaak dodelijke bacteriële aandoening. De boom vertoont roestbruine, bloedende vlekken op de bast, wat leidt tot baststerfte en ernstige verzwakking van de boomstructuur. Hoewel er internationaal veel onderzoek wordt gedaan naar afweermechanismen en groeiplaatsfactoren, is er momenteel nog geen effectieve geneeswijze die de kap van ernstig aangetaste bomen kan voorkomen, zeker wanneer de veiligheid in het geding is. De ziekte kwam voor het eerst voor in 2002 in de gemeente Haarlemmermeer en heeft zich sindsdien verspreid over heel het land.

“Kan het niet anders?”

Op sociale media vragen inwoners zich af of er geen andere mogelijkheden zijn. Kathleen schrijft bijvoorbeeld: “Ik hoop zo dat deze boom, waar wij al 23 jaar van genieten, mag blijven. De boom is beeldbepalend voor het park.” Ook Michelle vraagt zich hardop af: “Kan het niet anders?”

Juridisch

Hoewel er formeel een bezwaartermijn van zes weken geldt, staat in de vergunning dat de boom per direct geveld mag worden. Dit betekent dat de gemeente niet hoeft te wachten tot de bezwaarprocedure is afgerond.