Be Quick 1887 blijft winnen; ON in de zorgen; GRC gedegradeerd

Be Quick 1887 won ruim bij Buitenpost (foto Martijn Minnema)

In de Eerste Klasse H van het amateurvoetbal blijft Be Quick 1887 in de titelrace, degradeerde GRC officieel en moet Oranje Nassau oppassen dat het niet in de nacompetitie tegen degradatie terecht komt.

BUITENPOST-BE QUICK 1887

Be Quick 1887 stond één punt achter koploper LAC Frisia op plek twee. Daar is geen verandering in gekomen want zowel Be Quick als Frisia won vanmiddag. Be Quick boekte een even degelijke als simpele zege op Buitenpost, in Friesland won het met 0-4.

Robbin van Kooten trapte de eerste Be Quick kans direct binnen. In de zesde minuut schoot hij een voorzet koel binnen, 0-1. Daarna waren hoogtepunten en kansen lang schaars. Buitenpost kefte zachtjes maar beet nooit, Be Quick controleerde zonder tot grote kansen te komen.

De beslissing viel in de slotfase van de eerste helft. Acht minuten voor rust verwachtte vriend en vijand dat de bal op de stip zou gaan toen Vincent Pichel in bijzonder kansrijke positie van achter aangetikt werd en neer ging. Tot ieders verbazing liet de scheidsrechter doorspelen. Toch was de wedstrijd voor rust beslist. In de 44’ minuut schoot Jasper Huizinga een voorzet binnen voor de 0-2 en een minuut maakte Robbin van Kooten zijn tweede. Hij schoot de bal diagonaal in de verre hoek, 0-3 bij rust. In blessuretijd werd Buitenpost dan voor het eerst gevaarlijk, maar dat leverde niks op.

Na rust probeerde Buitenpost het wel, maar veel gevaar wisten de Blauwkes wederom niet te stichten. Be Quick was in de omschakeling gevaarlijker en dat leverde nog een doelpunt op. Robbin van Kooten maakte na een uur spelen zijn derde en bepaalde daarmee naar later bleek de eindstand op 0-4.

ORANJE NASSAU-BROEKSTER BOYS

Oranje Nassau verloor thuis met 1-2 van Broekster Boys en gaat nog een spannend competitieslot tegemoet. Het gat met directe degradatie is vijf punten, maar het gat met de nacompetitie tegen degradatie is maar twee punten. Volgende wedstrijd is dan ook nog uit bij koploper Frisia. Daarna volgen wedstrijden tegen concurrenten Heerenveense Boys en Blauw Wit’34.

Tegen nummer vier Broekster Boys schoot Mart Bloeming in de 16’ minuut in eigen doel, 0-1. Pas in de 33’ minuut werd ON voor het eerst gevaarlijk, Benjamin Cissè zag zijn schot gekeerd. Vijf minuten voor rust kwam ON dan toch langszij via Sven Kesimaat, hij bepaalde de ruststand op 1-1.

Kort na rust ging het echter direct mis, al na drie minuten zette Piet Wessel Dijkstra de Friezen weer op voorsprong. Daarna kreeg ON enkele kansen op de gelijkmaker, zo kopte Mart Bloeming in de slotfase nog via de lat over, maar de gelijkmaker bleef uit.

WINSUM-GRC

Dat GRC ging degraderen was al een tijdje geen verrassing meer. Vanmiddag werd het definitief. Bij Winsum werd door een late treffer van Twan Ahlers met 1-0 verloren.

Zondag komt Velocitas 1897 nog in actie, uit bij WVV kan het bij winst op twee punten van koploper van Frisia komen.