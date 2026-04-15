Baukje Boertien nieuwe algemeen directeur van Lifelines

Baukje Boertien is per 1 mei de nieuwe algemeen directeur van Lifelines. Samen met wetenschappelijk directeur vormt ze de directie van het langlopende gezondheidsonderzoek.

Met de komst van Boertien haalt Lifelines een ervaren bestuurder in huis met een brede achtergrond in de zorg en data. De nieuwe directeur is al 36 jaar verbonden aan het UMCG en dat blijft ook zo. Ze heeft veel ervaring in de zorg en het werken aan complexe vraagstukken.

“De combinatie van data, onderzoek en lange termijn maakt Lifelines tot een infrastructuur van grote maatschappelijke en wetenschappelijke betekenis waar ik me graag voor inzet,” aldus Baukje Boertien. “Ik geloof oprecht dat we samen kunnen bijdragen aan meer gezonde jaren voor iedereen.”

Sinds twintig jaar verzamelt Lifelines van ruim 167 duizend vrijwillige deelnemers gegevens en lichaamsmaterialen. Dit wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en voor beleidsondersteuning. Het doel is bij te dragen aan gezonder ouder worden. De data hebben geleid tot honderden wetenschappelijke publicaties en dragen bij aan inzichten in onder meer leefstijl, mentale gezondheid en regionale gezondheidsvraagstukken.