Automobilist tankt zonder te betalen, maar er is veel méér mis

De politie kreeg woensdag een melding dat een automobilist zonder te betalen had getankt bij een tankstation nabij de Stad. Bovendien hoorde het kenteken van de wagen niet bij het type voertuig. Dat meldt 112groningen.

Agenten zagen kort daarop de wagen met het bewust kenteken rijden op de A7 nabij Boerakker. De bestuurder kreeg een stopteken. Het bleek te gaan om een 42-jarige inwoner van de gemeente Westerwolde.

De kentekenplaten waren die ochtend gestolen van een voertuig in de gemeente Groningen. De man is daarop aangehouden voor diefstal. Bovendien bleek dat hij mogelijk reed onder invloed. Verder was het voertuig niet gekeurd en ook nog geschorst.

De verdachte is vervolgens verhoord in het cellencomplex in Groningen. Hij kreeg meerdere processen aan zijn broek.