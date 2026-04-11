Auto rolt tegen ’t Pannekoekschip op de Oosterkade

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een auto is zaterdagmiddag op de Oosterkade tegen ’t Pannekoekschip gebotst. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.20 uur. “Een personenbusje stond geparkeerd in een parkeervak op de kade”, vertelt Wind. “Naar alle waarschijnlijkheid is het voertuig niet op de handrem gezet. Het busje is daardoor uit het vak gerold en tegen ’t Pannekoekschip tot stilstand gekomen.” De nieuwsfotograaf laat weten dat er niemand gewond is geraakt.

Op foto’s van het incident is te zien dat de achteras van het busje boven het water hangt en de achterzijde de reling van het schip heeft ontwricht. De schade aan het schip zelf bleef verder beperkt. Een bergingsbedrijf is ter plaatse gekomen om het voertuig weer veilig op de kade te trekken en weg te slepen.