Auto raakt van de weg en botst tegen meerdere voertuigen op Rijksstraatweg in Glimmen

Op de Rijksstraatweg in Glimmen ontstond woensdagmiddag een forse ravage, nadat een auto met aanhanger van de weg raakte.

De auto raakte rond 15.45 uur door nog onbekende oorzaak van de weg en botste vervolgens tegen meerdere andere voertuigen.

De bestuurder van de auto waar het ongeluk mee begon werd door ambulancepersoneel behandeld. Het is niet bekend of deze persoon naar het ziekenhuis moest.

Vanwege de forse schade aan de voertuigen en brokstukken op straat werd de weg tijdelijk afgesloten voor verkeer.