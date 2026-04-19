Asfalteringswerkzaamheden Hereweg nagenoeg afgerond

Onze zonnige omstandigheden wordt de nieuwe laag asfalt aangebracht. Foto: Albert van den Berg

Met groot materieel is zondagmiddag de laatste hand gelegd aan het asfalteren van de Hereweg. De werkzaamheden verliepen voorspoedig, waardoor de weg maandagochtend zoals gepland weer open kan voor het verkeer.

De Hereweg is dit weekend in beide richtingen afgesloten tussen de Waterloolaan en de Rabenhauptstraat. Zaterdagochtend werd gestart met het wegfrezen van het oude asfalt, waarna zondag de nieuwe lagen werden aangebracht. Hierbij werd eerst met een kleefauto een bitumenemulsie aangebracht; dit is een speciale kleeflaag die ervoor zorgt dat de verschillende asfaltlagen goed met elkaar verbinden. Daarna werd met vrachtwagens het nieuwe asfalt met een spreidmachine en een wals aangebracht. Mede dankzij de goede weersomstandigheden verliepen de werkzaamheden volgens planning.

Weggesleepte auto’s

Toch verliep het weekend niet geheel zonder slag of stoot. Toen de wegwerkers zaterdagochtend wilden beginnen, bleken er aan weerszijden van de Hereweg nog een aantal auto’s geparkeerd te staan. Waarschijnlijk hebben de eigenaren berichten over de stremming gemist. Een bergingsbedrijf heeft deze voertuigen uiteindelijk weggesleept.

Ook de omleidingsroute zorgde voor enige verwarring. Terwijl het gemotoriseerde verkeer werd omgeleid via de Máximaweg, Brailleweg en het Emmaviaduct, reed een touringcarchauffeur zich zaterdagmiddag vast in de Verlengde Willemsstraat. De bus kwam klem te staan, waardoor de straat enige tijd geblokkeerd was voor overig verkeer. Fietsers ondervonden dit weekend geen hinder van de werkzaamheden; zij konden de stremming gewoon passeren.