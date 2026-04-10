Arriva-plan voor dagelijkse trein van Groningen (via Amsterdam) naar Parijs uitgesteld

Arriva gaat dit jaar nog geen trein laten rijden van Groningen naar Parijs. Het bedrijf wilde vanaf juni dit jaar elke ochtend een trein laten vertrekken naar de Franse hoofdstad. Maar een woordvoerder laat aan Treinreiziger.nl weten dat de vervoerder meer tijd nodig om de nieuwe internationale verbinding voor te bereiden.

De vervoerder meldde het plan in 2023 aan bij de Autoriteit Consument en Markt, met als idee om vanaf juni dit jaar elke ochtend een trein te laten vertrekken vanuit Groningen naar Parijs. Maar volgens Arriva blijkt het erg ingewikkeld om de treindienst goed te regelen. De verbinding loopt door meerdere landen, waardoor afstemming nodig is met verschillende spoorbeheerders. Ook zijn er verschillen in regels, veiligheidseisen en tarieven voor de drie landen.

Of en wanneer de treindienst wel van start gaat, kan Arriva nog niet zeggen. In 2023, bij de aanvraag van de verbinding, was het plan om vanaf deze zomer elke dag rond 5.30 uur in de ochtend vanuit Groningen te vertrekken en rond 10.40 uur aan te komen op Gare du Nord in Parijs. De trein zou onderweg stoppen op de stations Zwolle, Almere, Amsterdam-Zuid, Schiphol Airport, Rotterdam Centraal, Antwerpen Centraal en Brussel-Zuid. Om 19.15 uur zou de trein vanuit Parijs beginnen aan de terugreis naar Groningen.

Volgens Treinreiziger.nl zijn er wel kapers op de kust die gaan concurreren met Arriva. Nieuwe aanbieder GoVolta wil volgend jaar beginnen met ritten van Amsterdam naar Parijs en andersom, in navolging van diensten naar Berlijn en Hamburg vanuit de Nederlandse hoofdstad. Ook het nieuwe Nederlandse bedrijf Heurotrain is nog bezig met een plan om met hogesnelheidstreinen te rijden naar Parijs. In 2023 was het plan van Heurotrain om ook ritten te beginnen in Groningen. Maar het bedrijf is nog steeds op zoek naar geld via crowdfunding en investeerders, waardoor treinritten pas in 2030 zouden kunnen beginnen.