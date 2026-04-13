Arjen Robben in de ‘clinch’ met Wilfred Genee tijdens jeugdwedstrijd van FC Groningen in Hilversum

Screencap uit video via VoetbalPrimeur

Een opmerkelijk tafereel in Hilversum afgelopen zaterdag. De trainer van FC Groningen O-14, oud topvoetballer Arjen Robben, lijkt het even aan de stok te krijgen met Vandaag Inside presentator Wilfred Genee, die ooit zijn journalistieke carrière bij OOG begon.

Op beelden die op VoetbalPrimeur verschenen is te zien dat Robben in discussie is met de scheidsrechter van het duel tussen Victoria O-14 en FC Groningen O-14, waar ook Robben’s zoon Kai speelt. Genee bemoeit zich met de discussie en krijgt een zet van Robben, die vindt dat de presentator zich er buiten moet houden.

Maar wat doet Genee dan bij Victoria langs de lijn? Een blik op de opstelling leert dat Luca Genee (zoon van) in het elftal van de club uit Hilversum speelt. Bovendien was het een belangrijk duel, want Victoria stond eerste en FC Groningen tweede. Dat blijft zo, want Victoria won het duel met 1-0.