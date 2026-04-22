Anouk Beikes uit Groningen staat in de finale van Miss Curve Nederland

Anouk Beikes (31), juriste en ondernemer uit Groningen, is één van de kandidaten van de verkiezing Miss Curve Nederland. Met haar deelname wil zij een krachtige boodschap uitdragen: je hoeft niet perfect te zijn om goed genoeg te zijn.

In een tijd waarin filters, bewerkte beelden en AI een steeds grotere rol spelen op sociale media en men alleen maar de positieve kanten van hun leven showen, wil Anouk bewustwording creëren over de druk die dit legt op vooral de jongere generatie. Anouk pleit met “You are good enough.” dat authenticiteit en zelfacceptatie belangrijker zijn dan het nastreven van een onrealistisch ideaalbeeld.

Tijdens haar deelname aan Miss Curve Nederland zet Anouk zich in voor Stichting Thania Lawrence. Deze stichting biedt steun aan mensen die het financieel of persoonlijk moeilijk hebben. Anouk hoopt ook na de verkiezing van betekenis te kunnen blijven voor de stichting. Met haar deelname hoopt Anouk niet alleen ver te komen in de verkiezing, maar vooral een positieve boodschap te verspreiden: dat iedereen goed genoeg is zoals hij of zij is.