Amateurvoetbal: Winst GVAV, Groen Geel nog geen kampioen, doek valt voor VVG

Foto: Andor Heij. Groen Geel - Helpman

In de tweede klasse J verloor Gorecht opnieuw en GVAV pakte de winst. Een klasse lager moest Groen Geel het kampioensfeest uitstellen en viel het doek voor VV Groningen. In de vijfde klasse werd flink met scherp geschoten.

Gorecht leed alweer het vierde verlies op rij. In Assen was zaterdag laagvlieger LTC met 1-0 te sterk. Ondanks de nederlaag blijft Gorecht vierde en blijft zicht houden op nacompetitie voor promotie.

Hekkensluiter GVAV Rapiditas deed goede zaken door subtopper Grijpskerk met 3-1 te verslaan. GVAV blijft laatste, maar kan het vege lijf in principe nog redden. De achterstand op LTC dat op een veilige plek staat is vier punten.

Derde klasse: Groen Geel nog geen kampioen

In de derde klasse R verzuimde Groen Geel het kampioenschap en daarmee de promotie te grijpen. Wildervank moest punten verspelen en deed dat ook. Maar Groen Geel moest winnen van Helpman, maar deed dat niet: 1-1.

Helpman trok een defensieve muur op waar Groen Geel zich niet doorheen wist te voetballen. Na een hoekschop kwam Groen Geel toch op voorsprong via Ashwin Manuhutu, die de bal door kopte.

Na de rust maakte Helpman de 1-1. Dat gebeurde toen een corner niet goed weggewerkt werd en Tim van Dorp de afvallende bal raak schoot. Groen Geel had nog dik twintig minuten en drong stevig aan. Luke Millar knalde op de lat en topscorer Rob van der Leij raakte een bal niet goed. Volgende week is Groen Geel bij winst op Hoogezand alsnog kampioen.

Voorafgaand aan deze wedstrijd en ook bij de andere duels van Groen Geel werd stil gestaan bij het overlijden, vorige week, van erelid Jacob Ritsema.

Doek valt voor VVG

Hekkensluiter VV Groningen degradeerde op het eigen sportpark Het Noorden. Tegen CEC werd het 1-1. Tim van der Molen scoorde voor VVG. VVG haalde tot nu toe slechts vijf punten en kreeg al 101 doelpunten om de oren en maakte er maar 12. VVG mag het volgend seizoen in de vierde divisie proberen met aardig wat spelers die nu nog actief zijn bij PKC’83.

The Knickerbockers zakte naar de zesde plaats na een 3-1 verlies bij NEC Delfzijl. Tobias Stel opende nog wel de score voor TKB, maar daarna ging het mis.

Be Quick 1887 (zaterdag) won met 3-2 van Hoogezand en deed zo onderin goede zaken. Be Quick is tiende.

Omlandia verloor met 4-3 van Corenos en zakte naar de twaalfde positie en zit vol in de degradatiezorgen.

Lagere klassen

In 4E blijft FC Lewenborg in het spoor van koploper SIOS en nummer twee Poolster. Thuis werd met 3-2 gewonnen van Oosterparkers. Mitchel van Kalsbeek scoorde twee keer voor Lewenborg, Rashid Conquet deed dat voor Oosterparkers. Oosterparkers is negende.

HFC’15 is vierde na de 4-0 zege op De Fivel. Max Hummel scoorde twee keer. Mamio speelde bij De Heracliden met 1-1 gelijk. Mamio is tiende.

In 4F won Glimmen met 2-0 van hekkensluiter SGV. Glimmen blijft voorlaatste.

In 5F haalde de top 2 fors uit. Koploper Amicitia VMC won met 7-0 bij Pelikaan S en Haren won thuis met 10-1 van Tynaarlo.

Ook waren er veel goals bij Gruno – VVK: 6-2. VVK is zesde en Gruno negende.