Amateurvoetbal: Winst Be Quick 1887, overtuigende zeges Forward en SC Stadspark

Foto Andor Heij. Be Quick - WVV

In de eerste klasse H won Be Quick 1887 zondag van WVV. Ook Forward, in de tweede klasse H en Stadspark in de derde klasse N wisten hun wedstrijden naar zich toe te trekken.

Be Quick won in Winschoten met 2-1 van laagvlieger WVV. Be Quick kwam na een kleine 10 minuten al op voorsprong toen Robbin van Kooten een assist van Jesper de Backer tot een doelpunt promoveerde. Na een uur schoot Vincent Pichel vanaf de rand van het strafschopgebied de tweede binnen. Tien minuten voor tijd kwam WVV nog terug tot 2-1. Be Quick nam de tweede plaats over van Velocitas in de eerste klasse H en heeft drie punten achterstand op koploper LAC Frisia 1883. Bovendien heeft Be Quick met 12 punten uit 4 wedstrijden de volle buit in de derde periode.

Tweede klasse H

Forward won in eigen huis na een 1-0 ruststand met 4-1 van degradatiekandidaat Musselkanaal. Otto Bramer opende de score voor de studenten. Na rust tekenden Joep Roofthooft, Hugo Potma en Maxim Koel voor de doelpunten van Forward. Forward steeg naar de derde plek achter VKW en GOMOS. Daarmee doet Forward nog helemaal mee voor een nacompetitieplek voor promotie.

Derde klasse N

Koploper SC Stadspark won thuis met 6-0 van ASVB, dat voorlaatste staat. Cedwin Tel tekende voor een echte hattrick voor de pauze. ASVB schoot in het eigen doel en Winston Bendt en Paidjaa Davidson Descelles maakten het halve dozijn vol. Naaste belager Sellingen won ook ruim en staat in punten gelijk met Stadspark, dat een beter doelsaldo heeft.

Groninger Boys verloor het middenmootduel in en tegen Stadskanaal met 5-3. Jayden Raphael Plassaer maakte alle doelpunten voor Groninger Boys. Groninger Boys kan de laatste drie wedstrijden rustig uitspelen, want er valt normaal gesproken niets meer te winnen of te verliezen.

Vierde klasse B

Engelbert kwam thuis in het degradatieduel tegen Drieborg niet verder dan 1-1. Justin Kroon scoorde voor Engelbert. Engelbert bleef tiende en Drieborg staat een plek hoger.

