Amateurvoetbal: Nederlaag GRC, Forward verliest topper, Stadspark koploper af

Foto: Andor Heij. Forward - GOMOS.

GRC Groningen is in 1H dicht bij degradatie na de nederlaag tegen WVV. Forward verloor de topper in 2H en in 3N verspeelde SC Stadspark de koppositie.

Eerste klasse H

Hekkensluiter GRC Groningen wist vorige week Oranje Nassau nog te verslaan, maar kon de goede lijn niet doortrekken. GRC verloor zondag thuis met 3-0 van WVV uit Winschoten. GRC kan zich niet meer rechtstreeks handhaven in 1H.

WVV is ook nog niet veilig en kwam bij de rust al op een ruime voorsprong via Bo van Lent en Jelmer Brouwer. Na de pauze besliste Silvinho Ibrahim het duel helemaal. GRC moet volgende week van Winsum winnen, anders is degradatie een feit voor de stad-Groningers.

Tweede klasse H

De topper in 2H tussen Forward en GOMOS, de nummers drie en twee, werd op sportpark Zernike een prooi voor de ploeg uit Norg: 2-3.

Forward begon wat beter aan de wedstrijd en na 9 minuten openden de studenten de score via Dennis van der Meij op aangeven van Joep Roofthooft. GOMOS werd sterker en na een vrije trap kopte Tim Assman na 19 minuten raak. Edwin Rozenveld kreeg nog een grote kans, maar mikte naast in een één op één situatie met Forward doelman Sebastien Naim.

Na de pauze vloerde Naim een speler van GOMOS in het strafschopgebied en Rozenveld schoot vanaf elf meter de Drenten na een dik uur op voorsprong. Vijf minuten later werd het 1-3 toen Forward aanvoerder Tim van den Berkel een voorzet van Ivo Drenth in het eigen doel gleed.

Forward drong nog even aan. Zo werd een schot van Merijn van Vilsteren van de lijn gehaald. Van Vilsteren was na 88 minuten wel succesvol toen hij na een vrije trap raak kopte: 2-3.

Forward zakte naar de vierde plaats, maar blijft zicht houden op nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse. VKW werd zondag kampioen in deze klasse.

Derde klasse N

SC Stadspark verspeelde de koppositie in 3N aan Sellingen. Stadspark kwam in en tegen Nieuw Buinen niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Nieuw Buinen kwam op voorsprong, maar Tiuri Schieving en Winston Bendt zorgden er voor dat Stadspark met een voorsprong aan de thee ging. Na rust kwam Nieuw Buinen op 2-2. Stadspark heeft twee punten achterstand op Sellingen met nog twee duels te gaan.

Groninger Boys verloor in Eelde met 3-2 van laagvlieger Actief. Groninger Boys is achtste in 3N.

Vierde klasse B

Engelbert ging met 6-0 onderuit bij subtopper Westerwolde. Engelbert blijft tiende en dat is aan het einde een nacompetitieplek tegen degradatie.

Vijfde klasse C

Groen Geel (zondag) verloor de koppositie aan Farmsum. In de topper in 5C trok Farmsum thuis met 2-0 aan het langste eind. Groen Geel heeft twee punten achterstand op Farmsum, maar Groen Geel heeft nog slechts één wedstrijd te spelen en Farmsum nog twee. Een dubbelfeestje, Groen Geel zaterdag werd gisteren kampioen, zit er dus waarschijnlijk niet in.

Woltersum klom in 5C naar de derde plek door een 4-3 winstpartij bij Yde de Punt.