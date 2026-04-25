Amateurvoetbal: Gorecht scoort en wint weer eens, zorgen groter voor GVAV, Groen Geel wint derby

Foto Andor Heij. Helpman - The Knickerbockers

In de tweede klasse J won Gorecht zaterdag van GVAV Rapiditas. The Knickerbockers verloor een klasse lager van Groen Geel. Omlandia blijft in de degradatiezorgen.

Tweede klasse J

Middenmoter Gorecht wist na vijf verliespartijen op rij zonder een doelpunt te maken weer eens te scoren en ook te winnen. Op sportpark Kardinge werd zaterdagavond rode lantaarndrager GVAV met 3-2 verslagen. Voor Gorecht scoorden Bob Poorta, Berend Rondhuis en Michel Koopman. Gorecht bleef vijfde in 2J.

GVAV is laatste met vijf punten achterstand op een nacompetitieplek en zes op de veilige tiende positie. Er zijn voor GVAV nog drie wedstrijden te gaan. Achilles 1894 uit Assen werd zaterdag kampioen in deze klasse.

Gorecht heeft zich voor volgend seizoen verzekerd van de aanvallende diensten van Tim Deelen. Deelen komt over van vierde divisionist PKC’83.

Derde klasse R

Kampioen Groen Geel blijft winnen. Zaterdag was Groen Geel in een altijd beladen derby met 3-1 te sterk voor The Knickerbockers. Luke Millar en Michael de Leeuw zetten de thuisploeg op een 2-0 voorsprong. Na de pauze deed Werner Roorda iets terug voor TKB. 3R topscorer Rob van der Leij maakte na een klein uur zijn 29e van het seizoen. TKB moet in de strijd om de derde periode door de nederlaag even pas op de plaats maken.

NEC Delfzijl staat er nu het beste voor na de 4-0 overwinning op het al gedegradeerde VV Groningen. TKB heeft een punt achterstand op NEC en DVC Appingedam, met nog drie wedstrijden te spelen.

Omlandia en Helpman kwamen niet verder dan een 2-2 gelijkspel. In Ten Boer scoorden Ruben Hummel en Jeroen Dijkhuizen voor Omlandia en Sam Terpstra en Michel Rusch voor Helpman. Helpman is achtste en vrijwel veilig. Omlandia staat voorlaatste met vier punten achterstand op de veilige tiende plek.

Op die positie staat Be Quick 1887 (zaterdag). Be Quick maakte thuis een 0-2 achterstand tegen Veendam 1894 goed: 2-2.

Lagere klassen

In de vierde klasse werd niet gespeeld. In de vijfde klasse F verloor Amicita VMC de topper bij en tegen Nieuw Roden met 1-0. De wedstrijd leek op een 0-0 gelijkspel af te stevenen, maar in de slotminuut scoorde Lars Vlonk voor de Drenten. Amicitia blijft koploper, maar Nieuw Roden is de Groningers tot op een punt genaderd.