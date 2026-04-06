Amateurvoetbal: Be Quick (zaterdag) en Groninger Boys ruim onderuit

Zowel Be Quick 1887 (zaterdag) als Groninger Boys verloren hun inhaalwedstrijd op Paasmaandag.

In de derde klasse R zaterdag was middenmoter DVC Appingedam in eigen huis te sterk voor Be Quick: 3-0. Appingedam stond al vlot met 2-0 voor. De derde viel na de pauze. Be Quick verloor zaterdag ook al met 2-1 van CEC. Be Quick bleef tiende met 22 punten uit 20 wedstrijden.

In de derde klasse N zondag ging Groninger Boys in en tegen Nieuw Buinen met 4-1 onderuit. Groninger Boys bleef zesde in 3N. Nieuw Buinen staat een plek lager.

In de vijfde klasse C beleefde Woltersum een prima weekeinde. Zaterdag werd thuis Bellingwolde met 3-2 verslagen en maandag werd in Foxhol FVV met 5-4 aan de zegekar gebonden. Miquel Korte scoorde vier keer. Korte is topscorer in deze klasse. Woltersum klom naar de vierde plaats.