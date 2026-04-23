Alfa studenten geven interieuradvies in Forum Groningen

Had jij nog interieuradvies nodig? Nou, dan moest je deze donderdag in Forum Groningen zijn. Daar zaten derdejaars interieurdesignstudenten van het Alfa College klaar om je te helpen.

Naast het interieuradvies dat de derdejaars gaven aan Groningers, werden ook de maquettes van tweedejaarsstudenten tentoongesteld. Zij hadden een woonprofiel gekregen en moesten aan de hand daarvan een op schaal gemaakte woonkamer in elkaar knutselen. Een van de docenten stond erbij om te helpen. Hij vertelt: “Je woonplek is heel belangrijk, dus wij willen ervoor zorgen dat dat voor iedereen fijn en goed is.”

Eén van de studenten die aan de tafel zit om mensen te helpen, vertelt: “We kunnen bijvoorbeeld ook partners helpen die het niet eens zijn over hun inrichting en dan een middenweg vinden.” Daarnaast vindt ze het ook leuk dat je bij deze opleiding veel met je handen mag doen en echt in de praktijk werkt.