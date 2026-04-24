Ajax maatje te groot voor FC Groningen onder-17 in bekerfinale

Onder het toeziend oog van 5.000 supporters op de tribunes van de Euroborg verloor FC Groningen onder-17 vrijdagavond de bekerfinale van Ajax. Met 2-7 was de ploeg uit Amsterdam een flink maatje te groot voor de jonge Groningse voetballers.

Met steun vanaf de Tonny van Leeuwen Tribune en het Utibo Ereterras en pelers van onder-13 als ballenjongens lag het niet aan de steun voor de thuisploeg. Toch begon Ajax onder-17, dat uitkomt op een hoger niveau in de competitie, sterker aan de wedstrijd. Dat resulteerde in de twaalfde minuut al in de 0-1 voor de Amsterdammers.

Maar de jonge Groningers beten terug. Vier minuten daarna ging een vrije trap langs de muur in het doel voor de 1-1. Drie minuten later stonden de Ajacieden weer op voorsprong (1-2), maar ook deze stand bleef slechts acht minuten op het scorebord, uit een hoekschop viel de 2-2. Toch was het Ajax dat de rust inging met een voorsprong (2-3).

In de tweede helft was het alleen nog maar Ajax dat het net deed bewegen, met vrijwel volledige controle over de wedstrijd. In het laatste kwart van de wedstrijd liep Ajax uit naar 2-7.