AirHub uit Groningen haalt 4,4 miljoen op voor drone-software

Het Groningse bedrijf AirHub heeft 4,4 miljoen euro opgehaald om software te bouwen voor het uitvoeren van drone missies in defensie, veiligheid en kritieke infrastructuur.

AirHub, met een hoofdkantoor in het Zuiderpark, zegt hiermee haar groei als Europese leider in software voor het uitvoeren van drone missies te versnellen. Met de software kunnen organisaties drone missies plannen, uitvoeren en beheren in complexe operationele omgevingen. Zo worden drones onderdeel van de dagelijkse operatie in plaats van losstaande hulpmiddelen.

Drones zijn al bewezen in moderne oorlogsvoering, politiewerk, grensbewaking en het beveiligen van infrastructuur, en zorgen voor een groeiende vraag naar software waarmee missies veilig, op schaal en met volledige operationele controle kunnen worden gepland, uitgevoerd en gecoördineerd. De software van AirHub wordt inmiddels gebruikt door organisaties zoals de Dubai Police, Bombeiros Portugal, de Belgische Federale Politie, de Nederlandse Douane, Shell, Boskalis en ProRail.

De financiering wordt onder meer gebruikt om het internationale team uit te breiden, het AirHub Drone Operations Center verder te versterken en nieuwe producten te lanceren.