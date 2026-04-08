Agent en student redden drenkeling uit Lopende Diep

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Met hulp van studenten op een bootje wist de politie woensdagmiddag een drenkeling te redden uit het Lopende Diep.

Een agent schakelde de hulp in van een student met een klein bootje om de drenkeling uit het water te trekken. Ook de brandweer was aanwezig om een reddingsactie te beginnen.

Het Lopendediep, de gelijknamige straat naast het water, werd enige tijd afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven. Vanwege het mooie weer zagen veel omstanders het incident gebeuren. De precieze toedracht is echter onbekend.