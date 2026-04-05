Afsluiting voetgangerstunnel bij Euroborg was nodig om uitstroom Ajax-supporters ordelijk te laten verlopen

De afsluiting van de voetgangerstunnel bij het stadion tijdens de wedstrijd FC Groningen tegen Ajax vorige maand was nodig om de uitstroom van uitsupporters ordelijk te laten verlopen. Dat laat het college weten in antwoord op vragen van Stadspartij 100% voor Groningen.

Vorige maand uitte raadslid Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen zijn zorgen over de veiligheid rondom de Euroborg. Door de afsluiting van de tunnel bij P3 moesten supporters omlopen via de drukke Europaweg. Volgens het raadslid zorgde dit voor onoverzichtelijke en potentieel gevaarlijke situaties op het kruispunt bij de Boumaboulevard.

Voorkomen van confrontaties

In de beantwoording bevestigt het college dat de tunnel in afstemming met de FC en de politie werd gesloten. De reden was het beperken van risico’s rondom het vertrek van de Ajax-supporters vanaf parkeerplaats P4. Men wilde koste wat kost voorkomen dat er een ‘interactie’ (confrontatie, red.) zou ontstaan tussen de uitsupporters en de aanhang van de FC. De veiligheidsanalyse was gebaseerd op eerdere incidenten rond P4 en ervaringen bij eerdere edities van deze risicowedstrijd.

Extra verkeersregelaars

Hoewel de Stadspartij vreesde voor chaos op de Europaweg, stelt het college dat de situatie beheersbaar is gebleven. “Bij alle evenementen met grote aantallen bezoekers is er sprake van een piekdrukte. Die is met maatregelen wel beheersbaar”, aldus het college. In dit specifieke geval bestonden die maatregelen uit de extra inzet van verkeersregelaars en ondersteuning door de politie om de enorme stroom voetgangers over de Europaweg te begeleiden.

Evaluatie

Hoewel er volgens de gemeente geen incidenten hebben plaatsgevonden, is het laatste woord over de tunnelafsluiting nog niet gezegd. Er loopt momenteel een evaluatie waarbij specifiek wordt gekeken naar de impact op de verkeersveiligheid. De uitkomst hiervan zal bepalen of de tunnel bij toekomstige risicowedstrijden opnieuw op slot gaat of dat er naar andere oplossingen moet worden gezocht om de supportersstromen te scheiden.