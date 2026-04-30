Toerit Hoendiep naar Ring West afgesloten op 4 en 5 mei

De toerit vanaf het Hoendiep naar de Ring West (richting het noorden) is tijdelijk afgesloten op maandag 4 mei en dinsdag 5 mei. Op maandag geldt de afsluiting van 09.00 tot 15.00 uur. Op dinsdag is dit van 09.00 tot 13.00 uur.

De afsluiting is nodig voor meetwerkzaamheden aan de berm en de naastgelegen watergang.

Verkeer wordt omgeleid via het Hoendiep, de Diamantlaan en Siersteenlaan. Tussen de oprit en de aansluiting met de Friesestraatweg is één rijbaan dicht. De afslag naar de Friesestraatweg blijft bereikbaar.

Verkeersregelaars zijn aanwezig om de doorgang voor hulpdiensten mogelijk te maken.