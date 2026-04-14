Actiegroep bekladt Groninger Museum; museum doet aangifte

De actiegroep Fossil Free Culture (FFCNL) heeft maandag met graffiti teksten aangebracht op het gebouw van het Groninger Museum. Het museum heeft de teksten inmiddels laten verwijderen en kondigt aan aangifte te doen tegen de actievoerders, zo is dinsdag bekend geworden.

Mensen die maandag vanaf het Hoofdstation via de H.N. Werkmanbrug richting de binnenstad liepen of fietsten, konden er niet omheen. Op de zijkant van het museumgebouw, vlak boven de waterrand, was met graffiti de tekst ‘climate justice’ aangebracht. Deze was vervolgens doorgestreept met daaronder de tekst ‘liveable futures’.

De actie is een direct protest tegen het sponsorgeld dat het museum jaarlijks ontvangt van de Gasunie en GasTerra, bedrijven die nauw verbonden zijn met de gaswinning in de provincie. Het gaat om een bedrag van ongeveer 75.000 euro. Volgens FFCNL kan een museum dat zich presenteert als de culturele bodem van de provincie geen geld aannemen van bedrijven die volgens hen verantwoordelijk zijn voor de aardbevingen en de verwoesting van het Groningse landschap en de wereldwijde klimaatcrisis.

Scherpe kritiek

In een uitgebreid statement op sociale media haalt de actiegroep fel uit naar het museum. De organisatie beticht de instelling van ‘artwashing’: het gebruik van kunst en cultuur om de reputatie van fossiele bedrijven op te poetsen. “Leun achterover, ontspan en geniet van de kunst. Klimaatrechtvaardigheid? Streep het door en ga door alsof het een normale dag is. Ondertussen worden landen gestolen, branden bossen en stijgt de zeespiegel. Maar wat kan een museum dat schelen? Het Groninger Museum is medeplichtig aan het uitverkocht verklaren van een leefbare toekomst voor de Groningers en de rest van de wereld. En dat voor slechts 75.000 euro.”

De groep vraagt zich af wat er zou gebeuren als het museum een plek zou worden die zich wél uitspreekt over de crises van onze tijd. “Wat als het museum een plek voor genezing zou worden en de infrastructuur zou bieden voor een collectieve verbeelding van een fossielvrije toekomst?”

Museum behoudt vertrouwen in sponsoren

Het is niet de eerste keer dat het museum doelwit is van FFCNL. In de winter van 2022 werd er een ‘scheur’ op het gebouw geprojecteerd en afgelopen herfst voerde de groep een stille performance uit tijdens de tentoonstelling ‘It’s About Time’.

Het Groninger Museum liet in een eerdere reactie weten zich wel degelijk bewust te zijn van de klimaatcrisis. Het museum stelt dat zij alleen sponsoring accepteren van organisaties die zich inzetten tegen klimaatverandering. De reactie die afgelopen herfst gegeven werd, wordt dinsdag herhaald: “Op dit moment is het Groninger Museum ervan overtuigd dat GasTerra en Gasunie zich hard inzetten om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Hun investeringen en knowhow tonen aan dat ze actief werken aan een duurzame toekomst. Daarmee heeft het museum op dit moment voldoende vertrouwen in beide partijen.”