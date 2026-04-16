Aardbevingen blijven bewoners raken, mede door beving Zeerijp

Aardbevingen, schade aan woningen, versterkingstrajecten en bureaucratische procedures hebben nog altijd een grote impact op bewoners in het aardbevingsgebied. Dat blijkt uit drie nieuwe rapporten van Gronings Perspectief.

Gronings Perspectief is een samenwerking tussen het Nivel (Nederlands Onderzoeksbureau voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) en de Rijksuniversiteit Groningen. Het meest geraakt worden bewoners die niet alleen schade hebben maar zich ook zwaar belast voelen door de procedures rond schadeherstel en versterking, zo blijkt uit het onderzoek laat zien dat zij gevolgen ondervinden voor hun gezondheid, emotioneel welzijn, sociale relaties, gevoel van veiligheid en vertrouwen in overheden en instanties.

Vóór de beving bij Zeerijp in november 2025 leken de gevolgen duidelijk af te nemen, in lijn met de afbouw van de gaswinning. De beving bij Zeerijp doorbrak deze positieve ontwikkeling. Bewoners die deze voelden of hoorden, hebben meer stressgerelateerde klachten, een lagere geestelijke gezondheid en emotioneel welzijn en voelen zich minder veilig dan bewoners die de beving niet hebben gemerkt.

Voor veel bewoners is de versterking van hun woning een lang, intensief en emotioneel belastend traject. De impact hiervan wordt niet altijd voldoende erkend. Tegelijkertijd blijkt uit tientallen diepte-interviews dat bewoners wel tevreden zijn over hun nieuwe woning en de huisverbeteringen die tijdens de versterking mogelijk waren. “Wat mij heeft aangegrepen was dat het huis werd afgebroken. Ja, dat heeft me wel aangegrepen, want je laat gewoon je hele oude leven achter. Het wordt allemaal anders,” aldus één van hen.