Aantal voertuigdiefstallen in Groningen licht gedaald

In de gemeente Groningen zijn de eerste drie maanden van dit jaar 19 voertuigen gestolen. Dat zijn er zeven minder dan begin vorig jaar.

Landelijk gezien daalde het aantal autodiefstallen in het eerste kwartaal met 9 procent. Het gaat dit jaar om 1.893 gevallen. Dat blijkt uit een recente analyse van politiedata door vergelijkingswebsite Overstappen.nl.

In Groningen vonden in het eerste kwartaal van dit jaar 116 diefstallen uit motorvoertuigen plaats, zoals het stelen van waardevolle spullen. De diefstal van onderdelen vanaf motorvoertuigen is daarbij meegenomen. Hier is sprake van een forse toename, want vorig jaar ging het om 51 incidenten.

“Met alleen een WA-verzekering krijg je bij diefstal van je auto, of braakschade na een inbraak, helemaal niets uitgekeerd,” aldus Jean-Paul Würsten, expert autoverzekeringen bij Overstappen.nl. “Deze risico’s zijn pas gedekt vanaf een beperkt casco- (WA+) of volledig cascoverzekering (allrisk). Wordt je auto gestolen, dan krijg je bij een nieuwe auto vaak de aanschafwaarde terug, terwijl je bij een oudere auto de dagwaarde vergoed krijgt.”