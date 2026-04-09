Aantal verkeersdoden vorig jaar opgelopen

Foto: Patrick Wind, 112groningen

Vorig jaar kwamen in ons land 759 mensen om in het verkeer. Dat zijn er 84 meer dan een jaar eerder. In de provincie Groningen gaat het om 30 doden; zes meer dan het jaar ervoor. Dat meldt het CBS.

Fietsers zijn het vaakst slachtoffer. Het gaat landelijk om 281 mensen; 35 meer dan het jaar ervoor. 228 slachtoffers zaten in een personenauto, 59 waren voetgangers, 54 zaten in een scootmobiel, 53 waren motorrijders en 38 waren brom- of snorfietsers.

Van alle ‘fietsdoden’ is 63 procent overleden met hoofdletsel als belangrijkste oorzaak. Het overgrote deel betreft mensen van 70 jaar en ouder.

Het aantal verkeersdoden loopt sinds een jaar of tien weer op. De jaren zeventig spannen echter de kroon: in 1970 vielen er 3200 doden in het verkeer.