Aangenaam warm weer wordt komende dagen afgewisseld met soms pittige buien

Het weerbeeld swingt de komende dagen nogal wat heen en weer. Warme en zonnige perioden worden afgewisseld door wolkenvelden. Daaruit vallen, met name in de avonden en nachten, buien die op sommige momenten stevig kunnen zijn.

Door Johan Kamphuis

Donderdag wordt het 18 graden en is er flink wat zon, al is het niet stralend. In de middag of de avond volgen enkele buiendie soms pittig kunnen zijn. De wind uit het zuidoosten is matig.

In de nacht naar vrijdag valt er eerst nog een bui, maar later volgen opklaringen en bij minima rond 5 graden.Vrijdag overdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal valt een buitje.Een matige wind uit het westen tot noordwesten voert een stuk minder warme lucht aan en daardoor wordt het zo’n 10 of 11 graden.

Zaterdag is het weer stralend en zeer zacht met 18 graden als maximumtemperatuur. In de nacht volgt op een bui.

