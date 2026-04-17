90 scholen en kinderopvanglocaties kweken dit jaar mee om Groninger boonsoorten te redden

63 basisscholen, 14 bso’s, 5 mbo-scholen en 8 educatietuinen in de provincie Groningen doen dit jaar mee met het project Red de Groninger boon, waarbij kinderen oude bonensoorten kweken om ze te behouden.

De officiële start van de tweede editie van het project is, net als vorig jaar, tijdens de Week van de Schooltuin van 18 tot en met 22 mei. Met het project willen GGD Jong Leren Eten Groningen, de gemeente Groningen en historica Sanne Meijer een aantal Groninger bonensoorten promoten die dreigen te verdwijnen.

De editie van vorig jaar leidde tot een lespakket, waar leerlingen mee aan de slag kunnen in hun schooltuin. Ze leren hoe ze bonen kunnen kweken en zaden kunnen delen met andere scholen, zodat de soorten blijven bestaan.

Bonen als de Bonties en de Oldambtster Witte zijn door industrialisatie en grootschalige landbouw steeds zeldzamer geworden. Meijer wil deze bonen en hun geschiedenis levend houden met haar project Grunnegs Toentje, waaruit de scholenactie is ontstaan.

Dit jaar worden vijf bonensoorten geteeld en uitgewisseld. Door de grote belangstelling is het plan om volgend jaar ook andere lokale groentesoorten te redden. Het Centrum voor Genetische Bronnen van de Universiteit Wageningen stelt daarvoor zaden beschikbaar.