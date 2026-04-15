‘Bommen Berend moet weer een groot volksfeest worden’

Hoe maak je van Bommen Berend op 28 augustus een groot volksfeest dat alle Groningers leuk vinden om te vieren? Die vraag bespreekt de gemeenteraad deze woensdagavond.

Het gaat om het initiatiefvoorstel ‘Nieuw leven in een eeuwenoud volksfeest”, dat werd ingediend door zeven politieke partijen. Het idee komt van Student & Stad. De fracties willen de viering van Groningens Ontzet nieuw leven inblazen, met ruimte voor initiatieven van inwoners en ondernemers, met grote en kleine evenementen op diverse locaties.

Zij willen meer dan alleen een kermis, peerdenspul en vuurwerk. Ook willen ze een vrije dag voor scholieren, ambtenaren en het liefst voor meer Groningers. De plannen moeten worden uitgewerkt door een onafhankelijke projectleider, samen met de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken, ondernemers en studenten- en bewonersverenigingen. De kosten zouden zo’n 150 duizend euro bedragen.