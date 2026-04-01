1H: GRC wint stadsderby van Oranje Nassau, overtuigende zege Velocitas

Velocitas 1897 won zaterdag in de eerste klasse H met ruime cijfers en blijft in de titelrace. De stadsderby tussen Oranje Nassau en GRC Groningen werd verrassend door GRC gewonnen.

Hekkensluiter GRC had in theorie kunnen degraderen, maar dat gebeurde nog niet. De uitwedstrijd tegen ON werd zelfs met 1-3 gewonnen.

ON drong vanaf het begin aan, maar vanuit een tegenstoot maakte Noël Buurma er in de 16e minuut 0-1 van. Twee minuten later kreeg GRC een strafschop en Jasper Kingma schoot raak: 0-2. ON kreeg daarna kansen via onder meer Rick Wiersma en Ruendel Martina, maar de bal wilde er niet in.

Ook na de pauze weigerde GRC doelman Rutger van den Berg lange tijd te capituleren en Buurma zorgde er met zijn tweede voor dat GRC op 0-3 kwam. Valentijn van Laar van ON kreeg in het vervolg rood, voordat Sam Niewold toch iets terug kon doen 1-3. GRC blijft ondanks de derde winstpartij laatste. ON is met nog vijf wedstrijden te gaan achtste en moet nog de nodige punten sprokkelen om er in te blijven.

Velocitas

Velocitas boekte in Leeuwarden een overtuigende zege op Blauw Wit’34: 5-1. Bij rust stonden de Groningers al met 0-4 voor door doelpunten van Tim Sanders, Sam Wormmeester en twee keer Joris Mulder. Na de pauze was Thomas Bats trefzeker. Voor Blauw Wit scoorde Dylan Torensma daarna. Velocitas steeg naar de tweede plaats op vier punten van LAC Frisia. Be Quick kan zondag de tweede plek overnemen als er bij WVV wordt gewonnen.