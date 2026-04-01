1H: Be Quick ruimt ‘bananenschil’ Winsum op, Velocitas wint derby van Oranje Nassau

Foto Andor Heij. Be Quick - Winsum

“De bananenschil Winsum hebben we vanmiddag opgeruimd”, lachte Jorrit Smink breed. Smink had voor zijn cursus Be Quick 1887 een dag als hoofdtrainer onder zijn hoede, maakte geen uitglijder en won fors van de degradatiekandidaat: 5-0. Be Quick benaderde koploper LAC Frisia ook nog eens tot een punt.

Winsum, de koning van de gelijke spelen in de eerste klasse H, groef zich in en gokte op de counter. Be Quick had het er even lastig mee, maar kreeg wel twee aardige kopkansen via Pim Veltink en Hugo Stoker.

Strafschoppen

Na 35 minuten vloerde Winsum doelman Germen Bouwman Robbin van Kooten en Vincent Pichel voltrook het vonnis vanaf elf meter. Twan Ahlers was dichtbij de gelijkmaker, maar schoot naast. Iedereen van Be Quick sprong kort daarna omhoog, omdat men dacht dat Van Kooten scoorde. Het net trilde wel, het was echter het zijnet dat werd getroffen.

Na 42 minuten haalde Heinze Andringa Jesper de Backer onderuit. De Backer nam de strafschop zelf en deed dat onberispelijk: 2-0. Drie minuten later gaf Yoran Cats een mooie voorzet en Van Kooten nam de bal in één keer op zijn slof: 3-0. De streekderby was beslist.

Ruime zege

Invaller Jort Kolker en Vincent Pichel misten na rust enorme kansen, maar Be Quick liep toch verder uit. Nota bene vanuit een counter, het wapen van Winsum, kwam Be Quick na 55 minuten op 4-0. Van Kooten stak Cats weg en de bal paste precies in het hoekje. Invaller Jasper Huizenga zette na 76 minuten op aangeven van Pichel de kers op de taart: 5-0.

VC 4

De tijdelijke hoofdtrainer Smink doet de opleiding voetbal coach 4 en kan daardoor onder meer trainer worden op het hoogste amateurvoetbal, bij de beloftenteams van de profs en assistent-trainer bij een profclub. Het coachen van de wedstrijd van Be Quick was onderdeel van die cursus.

Bananenschillen

Smink had zijn ploeg op een bijzondere manier voorbereid op het treffen: “Winsum heeft in 14 van de 21 wedstrijden punten gepakt, terwijl het niet één van de betere ploegen uit de competitie is. Ze spelen veel gelijk, dus ik heb tegen de jongens gezegd: Winsum is de bananenschil van de competitie. Dus wat moet je doen met een bananenschil? Nou die ruim je op. Toen we de wedstrijdbespreking hadden heb ik bananenschillen in de kleedkamer laten leggen, om het er helemaal in te laten komen: Jongens we ruimen zo bananenschillen op en dat hebben ze fantastisch gedaan”.

The Knickerbockers

Smink gaat zijn nieuwe diploma nog niet direct verzilveren: “Ik kan in ieder geval alle kanten op. Maar ik ga volgend seizoen eerst een heel lekker jaar hebben bij The Knickerbockers dames. Maar eerst nog een lange vakantie in Japan en dan kijken we na dat jaar bij The Knickerbockers wel verder”.

Be Quick loopt in

Be Quick 1887 blijft tweede, maar de afstand op LAC Frisia slonk naar een punt, omdat de ploeg uit Leeuwarden met 0-0 gelijk speelde tegen Heerenveense Boys. Be Quick heeft bovendien in de derde periode met 15 punten uit 5 wedstrijden de volle buit. Dat zijn er drie meer dan Broekster Boys.

Be Quick 1887 – Winsum 5-0. 35. Vincent Pichel 1-0 (pen.). 43. Jesper de Backer 2-0 (pen.). 45. Robbin van Kooten 3-0. 55. Yoran Cats 4-0. 76. Jasper Huizenga 5-0. Scheidsrechter: Frank de Winter. Toeschouwers: 200.

Velocitas 1897 – Oranje Nassau

De derby in dezelfde klasse tussen Velocitas 1897 en Oranje Nassau werd door Velocitas gewonnen: 3-0. Velocitas staat derde op een punt van Be Quick en twee punten achterstand op koploper LAC Frisia. ON blijft achtste op vier punten van de degradatieplekken.

Na 28 minuten veroorzaakte ON doelman Erwin Heidekamp een strafschop die door Sam Wormmeester werd benut. Heidekamp raakte geblesseerd en kon kort daarna niet meer verder. Rick Hansen was zijn vervanger. Hansen moest al snel capituleren op een kopbal van Tim Sanders: 2-0.

Na rust waren er weinig mogelijkheden. Velocitas leek het wel te geloven en ON was niet bij machte iets te forceren. Toch kwam er nog een derde voor de thuisploeg toen Thomas Bats met een lobje Hansen verschalkte: 3-0.

GRC Groningen speelt zondag thuis tegen WVV uit Winchoten.