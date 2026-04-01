1.700 mensen gaven mening over toekomst Hortus en Biologisch centrum Haren

In de periode december 2025 – januari 2026 heeft de gemeente inwoners laten participeren over het toekomstbeeld van de Hortus en het Biologisch centrum in Haren. De vragenlijst op de website Stem van Groningen is door 1.700 mensen ingevuld.

Het (voormalig) Biologisch centrum wordt sinds 2011 niet meer gebruikt voor onderwijsdoeleinden en heeft sinds die tijd een tijdelijke invulling gekregen als broedplaats voor wonen en werken: ‘de Biotoop’. De gemeente vroeg inwoners daarom hun mening te geven over de toekomst van het gebied.

Gebied moet blijven zoals het is

Een overgrote meerderheid van inwoners wil dat het gebied blijft zoals het nu is. Vooral natuur en rust zijn volgens deze groep belangrijk. 86 procent van de ondervraagden vindt dat bomen, planten en dieren daarom beschermd moeten worden. Een respondent zegt: “Juist de groene ‘rommel’ (takkenhopen en rillen, bladhopen die blijven liggen, walletjes etc.) zijn voor de ecologie zo belangrijk.”

Ook vindt de helft van de mensen die de vragenlijst invulde het belangrijk dat het gebied een plek blijft om te leren en te ontspannen. Het Biologisch centrum zou daarom een creatieve plek moeten blijven met betaalbare werk- en woonruimte.

Betaalbare nieuwbouw

Sommigen vrezen wel voor stijgende huren en dure nieuwbouw, waardoor de huidige bewoners en gebruikers verdrongen worden. Dit zou volgens hen ook ten koste gaan van de sociale structuur die er nu al is.

Toch zien mensen ook ruimte voor kleine veranderingen, maar grote nieuwbouw vinden de meeste inwoners niet wenselijk. Het complete rapport met de onderzoeksresultaten is hier te lezen.