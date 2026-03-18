Zwembad Scharlakenhof: eerst renovatie, later nieuwbouw

Foto: Joris van Tweel. Zwembad Scharlakenhof, Haren.

Om zwembad Scharlakenhof in Haren toekomstbestendig te maken zijn veel investeringen nodig. Nieuwbouw lijkt daarom kansrijker te zijn, aldus de gemeente.

Een en ander blijkt uit onderzoek van de gemeente. Bij nieuwbouw kan beter worden ingespeeld op de verduurzamingsopgave, veranderende zwembehoeften en kansen om het bad te koppelen met andere (maatschappelijke) voorzieningen in Haren. De gemeente zegt daar druk mee bezig te zijn.

Wel is het noodzakelijk om het huidige zwembad voor de nabije toekomst veilig open te kunnen houden. Daarvoor heeft de gemeente geld beschikbaar gesteld. In de begroting is 800 duizend euro gereserveerd, maar dat is niet genoeg. De Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof (SEZS) wil de exploitatie nog een paar jaar op zich nemen tot het nieuwe bad gereed is.