Zwembad Hoogkerk met hulp van brandweer klaar voor nieuw seizoen

Foto: Zwembad Hoogkerk

Het zwembad in Hoogkerk is klaar voor een nieuw seizoen. Voordat de deuren op 4 april openzwaaien, is er de afgelopen week flink wat werk verzet. Daarbij werd zelfs de hulp van de brandweer ingeroepen.

Tijdens de landelijke vrijwilligersactie NLdoet, die vorige week plaatsvond, stond alles in het teken van de grote voorjaarsschoonmaak. “Het gebouw, de hokjes, de baden en de zonneweide: alles is aangepakt”, vertelt de organisatie. Een van de grootste klussen was het voorzien van het recreatiebad van een nieuwe coating. Maar voordat deze werkzaamheden uitgevoerd konden worden, moest het bassin eerst leeg.

Race tegen de klok

Hier kwam de brandweer om de hoek kijken. Met de pomp van een tankautospuit werd het water uit het ondiepe bassin via het diepe bad naar een naastgelegen sloot gepompt. Haast was geboden: als een zwembad te lang leeg staat, kan de druk van het aanwezige grondwater de binnenwanden naar binnen drukken. Terwijl het bad leeg kwam te staan, sloegen vrijwilligers dan ook direct aan het schrobben en coaten.

Voor de brandweer was het een welkome oefening, laten zij weten aan De Westerkrant. In ruil voor de assistentie mogen de brandweerlieden komende zomer een aantal keren een zwemtraining houden in het bad. “We kijken terug op drie geweldige en gezellige dagen”, aldus het zwembad. “Het werk is verzet, maar vooral de onderlinge gezelligheid en het gezamenlijk voorbereiden op het seizoen was het belangrijkste.”

Opening op 4 april

Komende zaterdag, op 28 maart, start het zwembad met de voorverkoop van de abonnementen. Op 4 april gaan de deuren officieel open. Let wel op: de eerste twee weken hanteert het zwembad iets verkorte openingstijden, vergelijkbaar met de sluitingsmaand van vorig seizoen. Daarna gaat het reguliere rooster in.