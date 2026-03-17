Zorgverzekeraars openen opnieuw kraamcentrum in hotel tegenover UMCG

Zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis openen komende zomer, voor het tweede jaar op rij, een kraamcentrum in het NH Hotel tegenover het UMCG. Het centrum is bedoeld als alternatief voor kraamzorg aan huis.

Kraamzorg Het Groene Kruis, Isis Kraamzorg en de zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis doen de deuren dit jaar opnieuw open van juli tot en met september. In het hotel worden drie kamers ingericht voor kraamzorg. Het centrum is bedoeld voor gezinnen die geen of niet genoeg kraamzorg thuis kunnen krijgen door drukte, vakanties en personeelstekorten in de zorg. Gezinnen kunnen één tot vier dagen in het centrum blijven. De kosten voor zorg en verblijf worden grotendeels vergoed, op de gebruikelijke eigen bijdrage na. Partners kunnen gratis blijven slapen.

Vorig jaar was er al een vergelijkbaar kraamhotel op dezelfde locatie. Tussen juli en september maakten 72 gezinnen hiervan gebruik. Een deel van deze gezinnen kwam van wachtlijsten en had anders geen kraamzorg gekregen. De kersverse ouders verbleven gemiddeld 3,5 dag in het hotel en kregen ongeveer 40 uur kraamzorg.

Het initiatief is opnieuw nodig, zo stellen de zorgverzekeraars, omdat er vooral in de zomer een tekort is aan kraamverzorgenden. “Een kraamcentrum is een toekomstbestendige oplossing voor de toenemende druk op de kraamzorg”, aldus bestuurder Lindy van Breda Vriesman van Kraamzorg Het Groene Kruis. “Door deze vorm van zorg in te zetten, kunnen we ook in tijden van personeelstekorten en hoge zorgvraag passende zorg blijven leveren in onze regio. Dat komt de kraamvrouw en pasgeborene in deze belangrijke periode van haar leven ten goede.””