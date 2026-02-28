‘Zondag wisselend bewolkt, komende dagen veel ruimte voor de zon’

Foto: Joris van Tweel

Het is zondag wisselend bewolkt. De komende dagen laat de zon zich vaker zien en zit ook de temperatuur in de lift.

Zondag krijgt de zon ruimte, maar er is ook bewolking. In de avonduren valt er mogelijk een buitje. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richting wordt het 11 of 12 graden. In de nacht naar maandag blijft de bewolking aanwezig. Wel blijft het dan droog. Tijdens heldere momenten kan het afkoelen naar zo’n 7 graden.

Op maandag krijgt de zon meer ruimte. In de ochtend is er mogelijk nog kans op wat bewolking. Bij een zwakke wind uit zuidelijke richting loopt de temperatuur in de middag op naar zo’n 13 of 14 graden. Op dinsdag zijn de verschillen klein. In de ochtend is er veel ruimte voor de zon. In de middaguren neemt de kans op bewolking toe. Wel blijft het droog. Bij een zwakke wind uit zuidelijke richting, die later draait naar het westen, wordt het 13 graden.