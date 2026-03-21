‘Zondag veel zon, komende dagen bewolking en kouder’

Op zondag krijgt de zon alle ruimte. In de nieuwe werkweek neemt de bewolking echter toe, valt er neerslag en wordt het met maximaal 6 graden een stuk kouder.

Zondag is er in de vroege ochtend nog kans op wat lichte bewolking, maar al snel wordt het zonovergoten. Bij een zwakke wind uit oostelijke richting wordt het aangenaam met 13 of 14 graden. In de nacht naar maandag is het aanvankelijk helder en koelt het af naar 3 of 4 graden. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking toe, al blijft het dan wel droog.

Maandag: draaiende wind

Maandagochtend start mogelijk met wat bewolking, maar de zon krijgt ook dan in de ochtend en het begin van de middag alle ruimte. De wind draait echter naar het noorden, waardoor de temperatuur blijft steken op 11 graden. Later op de dag neemt de bewolking weer toe.

Dinsdag en woensdag: wisselvallig en kouder

Op dinsdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af bij 10 of 11 graden. In de middag kan er een eerste bui vallen. De echte omslag volgt op woensdag: bij een matige westenwind vallen er verspreid over de dag buien. Ondanks dat de zon zich af en toe laat zien, wordt het met een graad of 6 flink wat frisser.