‘Zondag ruimte voor de zon, komende dagen buien’

Fraai en zonnig voorjaarsweer hoeven we de komende dagen nog niet te verwachten. Met name in het begin van de nieuwe werkweek vallen er buien, waarbij de wind ook flink aan gaat halen.

Zondag begint de dag met zonneschijn, maar in de ochtend neemt de bewolking al toe. In de avond gaat het regenen. Bij een zwakke, en later op de dag matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het 9 of 10 graden. In de nacht naar maandag vallen er buien en ligt de minimumtemperatuur rond de 4 of 5 graden.

Hagel en wind op maandag

Op maandag vallen er verspreid over de dag buien, waarbij ook hagel voor kan komen. Zo nu en dan laat de zon zich even zien. De wind is vrij krachtig en komt uit noordwestelijke richting; het wordt zo’n 7 of 8 graden.

Ook op dinsdag blijft het niet droog, al is de zon dan wel vaker aanwezig. De wind is nog steeds vrij krachtig en komt uit het noordwesten bij een graad of 9. Woensdag lijkt wel een droge dag te gaan worden, maar de bewolking zal dan overheersen. De temperatuur loopt dan op naar 11 of 12 graden.