‘Zondag geregeld zon, maandag kans op een bui’

De zon laat zich de komende dagen geregeld zien, maar met name op maandag kan er nog een bui vallen. Vanaf dinsdag gaat de temperatuur flink in de lift.

Zondag begint de dag lokaal met wat mist, maar weldra breekt de zon door. Ondanks de aanwezigheid van wat stapelwolken blijft het droog. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richting wordt het 9 of 10 graden. In de avond neemt de bewolking toe en met name op de late avond kan er een bui vallen. Ook in de nacht naar maandag blijft het niet droog. De temperatuur ligt dan rond de 4 of 5 graden.

Wisselvallige maandag, zachte dinsdag

Maandag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich zien, maar er is overdag ook kans op een bui. Bij een zwakke tot matige wind uit westelijke richting wordt het 8 of 9 graden. Vanaf dinsdag gaat de temperatuur verder omhoog. Die dag verloopt weliswaar bewolkt, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het dan al 13 of 14 graden.

Woensdag: stralend lenteweer

Woensdag belooft een stralende dag te worden. De zon krijgt alle ruimte en met een beetje geluk wordt zelfs de 17 graden aangetikt.