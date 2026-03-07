‘Zonnige start van de week, vanaf dinsdag meer bewolking’

Foto: Joris van Tweel

De zon laat zich de komende dagen nog flink zien. Vanaf dinsdag wordt het grijzer, zonder dat het direct veel kouder wordt.

Zondag begint de dag met kans op mist. Aan het eind van de ochtend krijgt de zon meer ruimte. Bij een zwakke wind uit oostelijke richting wordt het 14 of 15 graden. In de nacht naar maandag is het helder, al kan er later opnieuw mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt rond de 6 of 7 graden.

Op maandag is er in de ochtend nog kans op mist, maar al snel laat de zon zich zien. De wind is zwak en komt aanvankelijk uit oostelijke richting, maar draait gedurende de dag naar het westen. Het wordt opnieuw 14 of 15 graden.

Op dinsdag is er in de ochtend wederom kans op mist, maar neemt de bewolking gaandeweg toe. Het blijft droog. Bij een zwakke wind uit westelijke richting wordt het dan 11 of 12 graden.