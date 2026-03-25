Zoektocht naar namen voor nieuwe schrobbende, dweilende en logistieke ‘medewerkers’ UMCG

Sinds december rijden er in het UMCG vier robots rond die schoonmaken en materiaal vervoeren. Het ziekenhuis wil deze robots graag een naam geven en roept mensen op om mee te denken.

Twee robots houden schrobbend en zuigend de centrale hal schoon. Samen reinigen ze per week ongeveer 30.000 vierkante meter aan vloer, vooral ’s avonds en ’s nachts. Dankzij de apparaten heeft het schoonmaakteam overdag tijd voor moeilijk bereikbare plekken, aldus het ziekenmhuis. Daarnaast zijn er twee logistieke robots die patiëntmateriaal vervoeren naar het laboratorium. De robots gebruiken sensoren en camera’s om mensen en obstakels te ontwijken en kunnen zelfs zelfstandig de lift nemen.

Op dit moment testen medewerkers bij de laatste twee robots nog met testmateriaal. Maar d eerste ervaringen met de robots zijn positief, aldus het UMCG, met namen omdat medewerkers dankzij de apparaten meer tijd overhouden voor andere werkzaamheden.

Hoewel de machines geen echte ‘medewerkers’ zijn, hebbben zowel ziekenhuisbezoekers als het personeel toch de neiging om de apparaten een naam te geven. Via Instagram is het ziekenhuis nu op zoek naar goede ideëen voor de namen van de robots. Wie die heeft, kan ze achterlaten in de comments van de ondestaande post op Instagram.